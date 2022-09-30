Hafta sonu havası ve hoşgeldin yeni "Su Yılı"

Ekim ayı yeni bir sıcak havanın etkisinde başlıyor, cumartesi günü neredeyse her yerde güneşli ve yaz gibi sıcak gündüzleri olan bir 24 saat geçireceğiz.

Cumartesi Marmara’da sıcaklıklar 26 ila 33 derece arasına kadar yükselirken güney Ege ve Akdeniz 37 ila 40 derece arasında olacak. Bu Akdeniz için bile yüksek sıcaklıklar, yaz havası güneyde pazar günü de devam ediyor. Gece sıcaklıkları 16-20 derece arasında seyrediyor, geceler İç Anadolu’da bile yumuşak havayla geçiyor.