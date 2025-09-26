Hafta sonu hava nasıl olacak? 27-28 Eylül 2025 İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa hava durumu
23 Eylül ekinoksu ile Türkiye resmen sonbahara giriş yaptı. Sonbaharla birlikte yurdun genelinde sıcaklıklar düştü ve kapalı hava etkisini göstermeye başladı. Hafta sonu büyükşehirlerde yağmur beklenmezken, hafta başında yağışlı hava etkisini gösterecek. İşte, 27-28 Eylül 2025 İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa hava durumu…
27-28 EYLÜL 2025 HAFTA SONU İSTANBUL'DA NASIL OLACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) yaptığı son meteorolojik tahminlere göre İstanbul başta olmak üzere yurdun batı ve kuzey kesimleri, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.
Hafta sonu yerel olarak görülecek yağışların, pazartesi gününden itibaren etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Sağanak yağışların hafta ortasına kadar aralıklarla devam etmesi beklenirken, sıcaklıkların Ekim ayının ilk günlerine kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.
METEOROLOJİ UYARDI
27 Eylül Cumartesi günü Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/saat, ter ter 60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
27-28 EYLÜL 2025 HAFTA SONU İZMİR, ANKARA VE BURSA HAVA DURUMU
İzmir: Hafta sonu İzmir parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 17-27 derece arasında değişirken Pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor.
Ankara: Ankara'da hafta sonu yağış beklenmiyor. Ancak gündüz vakti 26 dereceye çıkan sıcaklıklar, akşam saatlerinde 10 dereceye kadar düşecek. Pazartesi ve Salı günleri ise yağmur bekleniyor.
Bursa: Bursa, Cumartesi günü rüzgârlı olacak. Pazar günü ise parçalı bulutlu olacak şehirde yağış beklenmiyor. Sıcaklar ise 12-25 derecer arasında değişecek.