Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 27-28 Eylül 2025 İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa hava durumu

        Hafta sonu hava nasıl olacak? 27-28 Eylül 2025 İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa hava durumu

        23 Eylül ekinoksu ile Türkiye resmen sonbahara giriş yaptı. Sonbaharla beraber yurdun genelinde sıcaklıklar düştü ve kapalı hava etkisini göstermeye başladı bu nedenle Hafta sonu plan yapacaklar hava durumunu merak ediyor. İşte, 27-28 Eylül 2025 İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 14:09 Güncelleme: 26.09.2025 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          23 Eylül ekinoksu ile Türkiye resmen sonbahara giriş yaptı. Sonbaharla birlikte yurdun genelinde sıcaklıklar düştü ve kapalı hava etkisini göstermeye başladı. Hafta sonu büyükşehirlerde yağmur beklenmezken, hafta başında yağışlı hava etkisini gösterecek. İşte, 27-28 Eylül 2025 İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa hava durumu…

        • 2

          27-28 EYLÜL 2025 HAFTA SONU İSTANBUL'DA NASIL OLACAK?

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) yaptığı son meteorolojik tahminlere göre İstanbul başta olmak üzere yurdun batı ve kuzey kesimleri, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

          Hafta sonu yerel olarak görülecek yağışların, pazartesi gününden itibaren etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Sağanak yağışların hafta ortasına kadar aralıklarla devam etmesi beklenirken, sıcaklıkların Ekim ayının ilk günlerine kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.

        • 3

          METEOROLOJİ UYARDI

          27 Eylül Cumartesi günü Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına (40-60 km/saat, ter ter 60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        • 4

          27-28 EYLÜL 2025 HAFTA SONU İZMİR, ANKARA VE BURSA HAVA DURUMU

          İzmir: Hafta sonu İzmir parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 17-27 derece arasında değişirken Pazartesi günü sağanak yağış bekleniyor.

          Ankara: Ankara'da hafta sonu yağış beklenmiyor. Ancak gündüz vakti 26 dereceye çıkan sıcaklıklar, akşam saatlerinde 10 dereceye kadar düşecek. Pazartesi ve Salı günleri ise yağmur bekleniyor.

          Bursa: Bursa, Cumartesi günü rüzgârlı olacak. Pazar günü ise parçalı bulutlu olacak şehirde yağış beklenmiyor. Sıcaklar ise 12-25 derecer arasında değişecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Suç örgütleri için motosiklet çalan şebekeye operasyon!
        Suç örgütleri için motosiklet çalan şebekeye operasyon!
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Ekmek kavgası kanlı bitti!
        Ekmek kavgası kanlı bitti!
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        4 çocuk annesini porselen bardakla öldürdü!
        4 çocuk annesini porselen bardakla öldürdü!
        Adliyedeki kavga cinayetle bitti!
        Adliyedeki kavga cinayetle bitti!
        "UEFA ile FIFA, doğru ve ahlaki olanı yapmalı"
        "UEFA ile FIFA, doğru ve ahlaki olanı yapmalı"
        Bugün uzaktan boşanıyor
        Bugün uzaktan boşanıyor
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Türkiye ile ABD arasında nükleer anlaşma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        G.Saray rekor için sahada!
        G.Saray rekor için sahada!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ani'de tarihi keşif
        Ani'de tarihi keşif
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        Habertürk Anasayfa