Hafta sonu yağmur geliyor! 11-12 Ocak 2025 hava durum raporu
Türkiye bir süredir güneşli ve yağışsız günler geçiriyor. Ancak hafta sonu hava durumu değişiyor ve ülke yeniden yağışlı havanın etkisine giriyor. Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, 11-12 Ocak hava durumu hakkında bilgi verdi ve bazı uyarılarda bulundu. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, detaylar...
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Hafta sonuna giriş yaparken vatandaşlar en çok hava durumunu merak ediyor. Habertürk TV'ye konuşan Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hafta sonu yağışlı bir havanın bizi beklediğini söylüyor. İşte, 11-12 Ocak 2025 Cumartesi-Pazar hava durumunda beklenenler...
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11-12 OCAK 2025 HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in açıklamalarından başlıklar şöyle;
"Hafta sonu Türkiye'yi yeni bir yağışlı hava bekliyor. Bu gece yarısından sonra ve yarın sabahtan 04.00-05.00-06.00 sularında henüz gün aydınlanmamışken İstanbul ve Tekirdağ'da yağış bekleniyor. İstanbul'da Cumartesi ve Pazar günü (özellikle Cumartesi) hafif kuvvetli yağmur görüntüsü var. Toplam 3-4 günde 40 ml yağmur biriktirmeyi bekliyoruz. Pazar günü bazı ilçelerde diğerlerine göre fazla yağmur yağabilir."
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HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?
"Marmara'nın çoğu yerinde yağmur var; Bursa, Balıkesir, Çanakkale'de. Biraz Batı Karadeniz'de biraz da Ege'de kuvvetli yağış olacak. Onun dışında Türkiye'nin doğusunda -Güneydoğu, Doğu Anadolu, doğu Karadeniz- buralarda henüz yağmur beklemiyoruz."
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"Ancak Marmara'da kuvvetli bir rüzgârla yağış beklediğimiz için Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bursa arasında Cumartesi günü ulaşım etkilenebilir. "