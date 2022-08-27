Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporu, hafta sonunu değerlendirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. MGM tarafından yapılan açıklamaya göre yağışlar önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek. İstanbul başta olmak üzere birçok il için kuvvetli yağış uyarısında bulunurken "Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Cumartesi Pazar yağmur var mı?" soruları gündeme geldi. İşte, 27 - 28 Ağustos Cumartesi Pazar hava durumu raporu...