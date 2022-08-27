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Hafta sonu hava nasıl olacak? Cumartesi Pazar yağmur var mı? MGM ile 27-28 Ağustos 2022 Cumartesi Pazar hafta sonu hava durumu nasıl?

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! MGM ile 27-28 Ağustos hafta sonu hava durumu raporu

Hafta sonu hava durumu, sağanak yağış uyarılarının ardından en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış etkisini sürdürecek. İşte, 27-28 Ağustos hafta sonu hava durumu raporu...

27.08.2022 - 14:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporu, hafta sonunu değerlendirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. MGM tarafından yapılan açıklamaya göre yağışlar önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek. İstanbul başta olmak üzere birçok il için kuvvetli yağış uyarısında bulunurken "Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Cumartesi Pazar yağmur var mı?" soruları gündeme geldi. İşte, 27 - 28 Ağustos Cumartesi Pazar hava durumu raporu...

  • 27-28 AĞUSTOS HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlan 5 günlük hava durumu raporuna göre hava sıcaklıklarının kuzeydoğu bölgelerde mevsim normalleri üstünde, Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

  • CUMARTESİ PAZAR YAĞUR YAĞACAK MI?

    27 Ağustos Cumartesi günü kimi bölgelerde yağış beklenirken Pazar gününün parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

  • 27 AĞUSTOS CUMARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU

    Sağanak Yağışlı, hava sıcaklığının en düşük 23°C, en yüksek 30°C olması bekleniyor.

  • 28 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU

    Parçalı Bulutlu, hava sıcaklığının en düşük 22°C, en yüksek 31°C olması bekleniyor.

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