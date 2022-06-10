Hafta sonu hava nasıl olacak, bu hafta sonu yağmur var mı? Meteoroloji uyardı! MGM ile 11-12 Haziran 2022 Cumartesi ve Pazar hava durumu raporu

Hafta sonu hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yerel kuvvetli yağışların yurdun çeşitli kesimlerinde bugün, cumartesi ve pazar günü devam etmesi bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da hafta sonundan başlayarak batı ve iç kesimlerde azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği öngörülürken gözler hafta sonu hava durumu raporuna çevrildi. MGM’nin açıklamasına göre yerel kuvvetli yağışların cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak etkili olması bekleniyor. Cumartesi ve Pazar gününde plan yapmak isteyenler “Hafta sonu hava nasıl olacak, bu hafta sonu yağmur var mı?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, Meteoroloji ile 11-12 Haziran hava durumu…

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hava durumu hafta genelinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Hafta sonu hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak Ülkemiz genelinde azalacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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MGM 11 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

11 Haziran Cumartesi günü havanın ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ 12 HAZİRAN PAZAR HAVA DURUMU

12 Haziran Pazar günü ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği öngörülüyor.

Gelecek hafta başından itibaren de yağışların kuzey ve iç kesimler ağırlıklı olarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Yerel kuvvetli yağışlarla ilgili olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması önem taşıyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ