Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Kasım Cumartesi günü için uyarılarda bulundu. Uyarılar kapsamında, yurt genelinde yağmur ve sağanak yağış görülmüyor. Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte 9 Kasım Cumartesi günü güncel hava durumu...

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HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer ye çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. HAVA NASIL OLACAK? MARMARA Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor. İSTANBUL 11°C, 16°C

REKLAM Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri çok bulutlu. EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor. İZMİR 9°C, 21°C Az bulutlu ve açık. İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor. ANKARA 1°C, 15°C Az bulutlu ve açık.