Hafta sonu hava nasıl olacak? 9-10 Aralık Cumartesi-Pazar günü yağmur var mı?
Aralık ayının gelişiyle birlikte yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre hafta sonu olumsuz hava koşullarının İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor. Bu kapsamda hafta sonu için plan yapmayı düşünenler, 9-10 Aralık Cumartesi-Pazar günü Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumunu yakından takip ediyor. İşte MGM ile hafta sonu hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...
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İstanbul Valiliği hafta sonu plan yapacakları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunda İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uayrısı geldi. Hava sıcaklıklarının düşmesi kar beklentisi yaratırken, yurt geneli soğuk ve yağmurlu havanın etkisi altına girdi. Peki, "Hafta sonu hava nasıl olacak? 9-10 Aralık Cumartesi-Pazar hava durumu nasıl, yağmur - kar yağacak mı?" İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 9-10 Aralık Cumartesi-Pazar hava durumu tahmini...
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DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK VAR
AA'da yer alan habere göre bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren de Tunceli, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde kuvvetli, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak etkili olacak.
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YÜKSEK KESİMLERDE KAR BEKLENİYOR
Van, Erzurum ve Erzincan'ın güneyi ile Hakkari'nin kuzeyi ve Şırnak'ın doğusunda yüksek alanlar ile dağlık kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı etkisini gösterecek.
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5 KENT İÇİN "TURUNCU, 28 İLE "SARI" ALARM
Meteoroloji Antalya, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Adıyaman için "turuncu", 28 ilimiz için de "sarı" kodlu alarmda bulundu.
MARMARA'NIN DOĞUSU İÇİN SAĞANAK UYARISI
Öte yandan bugünden itibaren Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Sakarya çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN HAVA DURUMU UYARISI!
İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; Marmara'da rüzgarın 8 Aralık Cuma günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
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Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır.
Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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HAFTA SONU PLAN YAPACAKLAR DİKKAT!
Henüz İstanbul Valiliği'nden hafta sonu için bir uyarı olmamasına karşın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunda İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uayrısı geldi. İstanbul'da bugün ve yarın poyraz ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Poyraz nedeniyle deniz ulaşımında aksamalara karşı, evden çıkmadan İDO ve Şehir Hatları sefer durumlarının kontrol edilmesi uzamnlar tarafından tavsiye ediliyor. Bununla birlikte Pazar günü sağanak yağış ve fırtınanın etkisini kaybetmesi ortalama 8 - 9 derece seviyelerinde seyreden sıcaklıkların da 15 derece dolaylarına yükselmesi bekleniyor.
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İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
İstanbul için önümüzdeki 5 gün herhangi bir kar uyarısı bulunmuyor. Ancak bugün İstanbul'ın batısındaki illerde Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yer yer kar yağışının etkili olması bekleniyor.