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        Haberler Bilgi Yaşam Hafta sonu hava nasıl olacak, kar yağacak mı? 7-8 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu

        Hafta sonu hava nasıl olacak, kar yağacak mı? 7-8 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu

        Aralık ayında havaların giderek soğumasıyla Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yağışlar, bu gece ve yarın Muğla kıyılarında, yarın Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli olacak. Hafta sonu plan yapacak olan vatandaşlar hafta sonu hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte hava durumuna ilişkin bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 15:16 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:22
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        • 1

          Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumuna ilişkin uyarı yaptı. Bazı illerimiz için yağışın, sel ve su taşkınına neden olabileceği belirtilerek dikkatli olunması istendi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il ilhafta sonu hava durumu

        • 2

          HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

          Yağışın, sel ve su taşkınına neden olabileceğiMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yağışlar, bu gece ve yarın Muğla kıyılarında, yarın Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli olacak.

          ANKARA: 10, Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı

          İSTANBUL: 14, Parçalı bulutlu

          İZMİR: 17, Şiddetli sağanak yağışlı

        • 3

          KOCAELİ: 16, Parçalı bulutlu

          MUĞLA: 12, Şiddetli sağanak yağışlı

          KONYA: 10, Yağmurlu

          SİVAS: 4, Parçalı bulutlu

          TRABZON: 16, Parçalı bulutlu açık

          ERZURUM: 0, Parçalı bulutlu

          DİYARBAKIR: 12, Parçalı bulutlu

          BURSA: 17, Parçalı bulutlu

          ANTALYA: 19, Şiddetli sağanak yağışlı

        • 4

          AKDENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR

          AA'daki habere göre öte yandan, Batı Akdeniz'in doğusundaki Antalya ve Anamur'da rüzgar, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

          AYDIN'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK

          Aydın'ın kıyı kesimlerinde (Kuşadası, Söke, Didim) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece ve yarın yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-80 kg/m2) olacağı tahmin edildiği belirtildi. Vatandaşların sel ve su taşkınına karşı dikkatli olması istendi.

        • 5
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