Hafta sonu hava nasıl olacak? 31 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri
Hafta sonunun gelişiyle birlikte Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu tahminleri gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurmuştu. Peki, "Hafta sonu hava nasıl olacak?" İşte 31 Ağustos Pazar Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...
Hafta sonu hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. 31 Ağustos Pazar günü yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Bazı illerde ise yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Peki, 'Yarın sonu hava nasıl olacak?' İşte 31 Ağustos Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Trakya'nın batısı ve Doğu Akdeniz'in doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli ve Edirne ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 22°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
