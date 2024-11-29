Hafta sonu hava nasıl olacak? 30 Kasım - 1 Aralık 2024 Meteoroloji hava durumu raporu
Türkiye karlı ve yağmurlu havanın olumsuz etkilerini yaşadığı bir haftayı geride bırakırken, hafta sonunda havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği konusunda uyarı yapıyor. Cumartesi ve Pazar günü de hava yer yer yağışlı olacak. İşte, 30 Kasım - 1 Aralık hava durumu raporu...
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Bu hafta resmi olarak sonbaharı bitirip, kış mevsimine başlangıç yapıyoruz. Havalar da bu doğrultuda değişiyor ve sıcaklıklar düşmeye başlıyor. Hafta sonu yine birçok şehirde yağış var. Ayrıca meteoroloji bazı bölgeler için don uyarısında bulunuyor. İşte, 30 Kasım - 1 Aralık hava durumu....
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HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Hafta sonu İstanbul'da yağış beklenmiyor. Cumartesi günü güneş bulutların arkasından da olsa kendini gösterecek. Pazar günü ise hava rüzgârlı olacak ancak sıcaklıklar 10-13 derece arasında seyredecek.
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HAFTA SONU İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
Hafta sonu İzmir sağanak yağışlı olacak. Ancak sıcaklıkların 10 ile 19 derece arasında seyretmesi nedeniyle hava yağışa rağmen ılık olacak.
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HAFTA SONU ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji hava tahmin raporuna göre, Cumartesi günü Ankara sisli, Pazar ise puslı bir havada olacak. Öte yandan Başkentte sıcaklıklar eksi 2 dereceye kadar düşecek ancak yağmur yağmayacak.
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30 KASIM CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
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1 ARALIK PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
Pazar günü hava sıcaklıları aynı seyredecek; Marmara ve Ege bölgesi ise yağışlı olacak. İç Anadolu ve Karadeniz'de sisli hava beklenirken, diğer bölgelerde hava güneşli olacak. Pazar günü ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma olayı bekleniyor.
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