        Hafta sonu hava nasıl olacak? 25 Ekim Cumartesi hava nasıl? İstanbul'da yağış var mı? Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu

        Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den peş peşe uyarı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. Açıklamalar kapsamında, yağışların; Marmara'nın doğusu, Balıkesir'in Edremit ilçesinini yüksekleri ve Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İşte 25 Ekim 2025 tarihli detaylı hava tahmini...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 23:58 Güncelleme: 24.10.2025 - 23:58
        • 1

          Yurt genelinde yağışlı ve soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Kasım ayına kısa süre kala sıcaklıklarda yaşanan düşüşler dikkat çekiyor. 25 Ekim Cumartesi günü için dışarıda planı olanlar merak içerisinde güncel hava durumuna ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 25 Ekim Cumartesi hava durumu...

        • 2

          METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Karadeniz (Trabzon ve Rize hariç), İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Hatay kıyıları, Antalya, Adana, Osmaniye, Bingöl ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

          HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

          RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        • 3

          İSTANBUL 16°C, 20°C

          Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Cuma saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

          İZMİR 18°C, 26°C

          Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

          ANKARA 11°C, 20°C

          Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.

