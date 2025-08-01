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        Haberler Bilgi Yaşam Hafta sonu hava nasıl olacak? 2-3 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu

        Hafta sonu hava nasıl olacak? 2-3 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncel hava durumu raporu paylaşıldı. Mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklıklar İstanbulluları bunaltırken 1 Ağustos Cuma günü rüzgarlı ve serin hava yüzünü gösterdi. Hafta sonuna planı olan vatandaşlar 2-3 Ağustos hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2-3 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 16:10 Güncelleme: 01.08.2025 - 16:19
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          Meteoroloji tarafından hava durumu tahminleri duyuruldu. Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? 1-2 Ağustos Cumartesi ve Pazar il il hava durumu...

        • 3

          İSTANBUL’DA HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

          İstanbul'da uzun zamandır mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar haftasonundan itibaren yerini rüzgarlı havaya bıraktı. Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde bugünden itibaren düşüşe geçeceği tahmin ediliyor.

        • 4

          ANKARA’DA HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

          Ankara’da hafta sonu yağış bekleniyor. Özellikle cuma akşamı yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği belirtiliyor.

        • 5

          İZMİR’DE HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

          İzmir’de yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının 34 ila 36 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

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