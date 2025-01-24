Hafta sonu hava durumu raporu: 25-26 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava durumu raporu için MGM'den uyarı geldi. Hafta sonu için plan yapan vatandaşlar 25-26 Ocak hava durumu nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Bugün hava sıcaklığının, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki bu hafta sonu hava nasıl olacak?
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Hafta sonu hava durumu raporu merak ediliyor. Hafta sonu için plan yapacak olan vatandaşlar, hava durumuna göz atıyor. Peki 25-26 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hava nasıl olacak?
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara geneli, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz ve (Şırnak ve Iğdır dışında) Doğu Anadolu ile Burdur ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kıyı kesimlerde ve yurdun batısında yağmur ve sağanak, doğusunda iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL HAVA DURUMU
Cumartesi Kuvvetli Yağmurlu 6°C 9°C
Pazar Parçalı Bulutlu 6°C 11°C
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ANKARA HAVA DURUMU
Cumartesi Yağmurlu 1°C 10°C
Pazar Parçalı Bulutlu 0°C 9°C
İZMİR HAVA DURUMU
Cumartesi Kuvvetli Sağanak Yağışlı 8°C 14°C
Pazar Parçalı Bulutlu 7°C 14°C
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