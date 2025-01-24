Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Hafta sonu hava durumu raporu: 25-26 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hava nasıl olacak?

        Hafta sonu hava durumu raporu: 25-26 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hava nasıl olacak?

        Hafta sonu hava durumu raporu için MGM'den uyarı geldi. Hafta sonu için plan yapan vatandaşlar 25-26 Ocak hava durumu nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Bugün hava sıcaklığının, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki bu hafta sonu hava nasıl olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 10:56 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hafta sonu hava durumu raporu merak ediliyor. Hafta sonu için plan yapacak olan vatandaşlar, hava durumuna göz atıyor. Peki 25-26 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hava nasıl olacak?

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara geneli, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz ve (Şırnak ve Iğdır dışında) Doğu Anadolu ile Burdur ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kıyı kesimlerde ve yurdun batısında yağmur ve sağanak, doğusunda iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

          İSTANBUL HAVA DURUMU

          Cumartesi Kuvvetli Yağmurlu 6°C 9°C

          Pazar Parçalı Bulutlu 6°C 11°C

        • 3

          ANKARA HAVA DURUMU

          Cumartesi Yağmurlu 1°C 10°C

          Pazar Parçalı Bulutlu 0°C 9°C

          İZMİR HAVA DURUMU

          Cumartesi Kuvvetli Sağanak Yağışlı 8°C 14°C

          Pazar Parçalı Bulutlu 7°C 14°C

          DİĞER İLLER İÇİN HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Almanya anamuhalefet liderinden 'sınır kontrolleri' sözü
        Almanya anamuhalefet liderinden 'sınır kontrolleri' sözü
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kaybı ve yaralılar var!
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kaybı ve yaralılar var!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Esra, Şevval ve Eslem... 3'ü de 12. kattan atlamış! Ölüm arkadaşlığı!
        Esra, Şevval ve Eslem... 3'ü de 12. kattan atlamış! Ölüm arkadaşlığı!
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        5 kurşunla öldürülmüştü! Katilinin adını söylemiş!
        5 kurşunla öldürülmüştü! Katilinin adını söylemiş!
        Trump Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin gizliliğini kaldırdı
        Trump Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin gizliliğini kaldırdı
        NATO: Kriz durumundayız
        NATO: Kriz durumundayız
        Narenciye bahçesindeki kadın cinayetinde 3 tutuklama!
        Narenciye bahçesindeki kadın cinayetinde 3 tutuklama!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        ABD'den dikkat çeken Panama ziyareti
        ABD'den dikkat çeken Panama ziyareti
        "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim"
        "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim"
        Habertürk Anasayfa