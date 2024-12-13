İSTANBUL HAFTA SONU HAVA DURUMU

Cumartesi Çok Bulutlu 5°C 9°C

Pazar Yağmurlu 6°C 10°C

ANKARA HAFTA SONU HAVA DURUMU

Cumartesi Sisli 0°C 3°C

Pazar Karla Karışık Yağmurlu -2°C 5°C

İZMİR HAFTA SONU HAVA DURUMU

Cumartesi Az Bulutlu 5°C 14°C

Pazar Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 7°C 14°C

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu