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        Haberler Bilgi Yaşam Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Meteoroloji’den hava durumu ve sağanak yağış uyarısı

        Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu ve sağanak yağış uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Türkiye genelinde hava koşulları sebebiyle şiddetli yağış, çığ tehlikesi ve buzlanma riskine karşı önemli uyarılar yapıldı. Hafta sonu plan yapacak olan vatandaşlar 14-15 Aralık hafta sonu hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hafta sonu hava durumu raporu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 16:12 Güncelleme: 13.12.2024 - 16:12
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        • 1

          Hafta sonu hava durumu raporu Meteoroloji tarafından duyuruldu. Doğu illerimizde kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji, bazı bölgelerde şiddetli yağış, çığ ve buzlanma tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.

        • 2

          İSTANBUL HAFTA SONU HAVA DURUMU

          Cumartesi Çok Bulutlu 5°C 9°C

          Pazar Yağmurlu 6°C 10°C

          ANKARA HAFTA SONU HAVA DURUMU

          Cumartesi Sisli 0°C 3°C

          Pazar Karla Karışık Yağmurlu -2°C 5°C

          İZMİR HAFTA SONU HAVA DURUMU

          Cumartesi Az Bulutlu 5°C 14°C

          Pazar Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 7°C 14°C

          BÖLGELERİMİZDE HAVA

          MARMARA

          Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

          ÇANAKKALE °C, 12°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          KOCAELİ °C, 9°C

          Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

          EGE

          Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

          İZMİR °C, 15°C

          Parçalı ve az bulutlu

          MANİSA °C, 12°C

          Parçalı ve az bulutlu

          AKDENİZ

          Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

          ADANA °C, 18°C

          Parçalı ve az bulutlu

          ANTALYA °C, 19°C

          Parçalı ve az bulutlu

        • 3

          MERSİN °C, 17°C

          Parçalı ve az bulutlu

          İÇ ANADOLU

          Parçalı ve çok bulutlu, Sıvas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gec saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

          ANKARA °C, 4°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          ÇANKIRI °C, 5°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          SİVAS °C, 3°C

          Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

          BATI KARADENİZ

          Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

          BOLU °C, 3°C

          Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

        • 4

          DÜZCE °C, 8°C

          Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

          KASTAMONU °C, 2°C

          Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

          ZONGULDAK °C, 9°C

          Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

          ORTA ve DOĞU KARADENİZ

          Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, zamanla iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

          AMASYA °C, 9°C

          Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

          TOKAT °C, 5°C

          Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        • 5

          TRABZON °C, 11°C

          Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

          DOĞU ANADOLU

          Parçalı ve çok bulutlu, Van, Hakkari ve Aradahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

          ERZURUM °C, -4°C

          Çok bulutlu

          KARS °C, 0°C

          Çok bulutlu

          MALATYA °C, 6°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          VAN °C, 2°C

          Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı

          GÜNEYDOĞU ANADOLU

          Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve Gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus bekleniyor.

          SİİRT °C, 8°C

          Parçalı ve çok bulutlu

          ŞANLIURFA °C, 12°C

          Parçalı ve çok bulutlu

        • 6
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