Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den hava durumu ve sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Türkiye genelinde hava koşulları sebebiyle şiddetli yağış, çığ tehlikesi ve buzlanma riskine karşı önemli uyarılar yapıldı. Hafta sonu plan yapacak olan vatandaşlar 14-15 Aralık hafta sonu hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hafta sonu hava durumu raporu
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Hafta sonu hava durumu raporu Meteoroloji tarafından duyuruldu. Doğu illerimizde kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji, bazı bölgelerde şiddetli yağış, çığ ve buzlanma tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.
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İSTANBUL HAFTA SONU HAVA DURUMU
Cumartesi Çok Bulutlu 5°C 9°C
Pazar Yağmurlu 6°C 10°C
ANKARA HAFTA SONU HAVA DURUMU
Cumartesi Sisli 0°C 3°C
Pazar Karla Karışık Yağmurlu -2°C 5°C
İZMİR HAFTA SONU HAVA DURUMU
Cumartesi Az Bulutlu 5°C 14°C
Pazar Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 7°C 14°C
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
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MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sıvas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gec saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
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DÜZCE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, zamanla iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
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TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Van, Hakkari ve Aradahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -4°C
Çok bulutlu
KARS °C, 0°C
Çok bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve Gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus bekleniyor.
SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
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