Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görülmesinden sonra sinema salonları 16 Mart 2020'den itibaren kapatılmıştı. Vaka sayısının düşmesi üzerine ise belli kısıtlamalarla 1 Temmuz 2020'de yeniden açılmıştı.



3 Temmuz 2020'de gösterime giren 14 film, cuma - cumartesi ve pazar olmak üzere 3 günde toplamda 677 kişi tarafından izlendi.

8'i Türk 6'sı yabancı olmak üzere 14 filmin toplam hasılatı ise 10.897 TL oldu.



Vakaların artması üzerine 17 Kasım 2020'de yeniden kapatılmış, 1 Temmuz 2021'den itibaren faaliyetlerine yeniden başlanmasına izin verilmişti.

En çok merak edilen konuların başında izleyicilerin sinema salonlarına girme eğiliminin hangi düzeyde olacağıydı.



4 Türk, 4 yabancı olmak üzere 8 film gösterime girdi.

Toplamda 224.822 kişinin izlediği filmlerin toplam hasılatı 5.196.367 TL oldu.

2 - 4 Temmuz arasında izleyiciyle buluşan 8 film arasında en çok 'Hızlı ve Öfkeli: Hız Efsanesi' için bilet kesildi.



İzleyicilerin filmleri, sinema salonlarında izleme arzusunun ne ölçüde olduğunu belirlemek için pandemi öncesindeki yılın gişe rakamlarına bakmak gerek. 2019'un aynı dönemindeki (5 - 7 Temmuz) gişe rakamları şöyle;

Film Sayısı: 37

Toplam İzleyici Sayısı: 414.009

Toplam Hasılat: 7.946.937 TL



2019 ile 2021'in temmuz aylarındaki aynı hafta sonu gişelerini karşılaştıracak olursak; film sayısındaki farka, pandemi koşullarına rağmen geçtiğimiz hafta sonu izleyiciler, sinemada film izlemeye oldukça meyil etmiş.

SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) Genel Sekreteri Fevzi Genç de gişe rakamlarının olumlu olduğunu dile getirdi. Genç, bu konuda şunları söyledi; "Hafta sonu rakamları beklediğimiz gibi geldi. Geçmiş yıllarla ve benzer filmlerle kıyasladığımızda bir tık aşağıda olsa da pandemiyi ve uzun arayı düşününce rakamlar çok umut verici. Rakamların yanında seyircimizden gelen yorumlar da büyük bir özlem içeriyor. Bu da bizi ümitlendiren başka bir faktör."