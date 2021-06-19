Koronavirüste kademeli normalleşme tedbirleri 1 Haziran Salı günü saat 05.00'te uygulanmaya başladı. Kademeli normalleşme genelgesi kararları ve tam kapanmayla faaliyetleri durdurulan işletmelerin ne zaman açılacağı gündemden düşmüyor. Alışveriş merkezleri açıldı mı? sorusunun cevabı belli oldu. AVM çalışma saatleri: kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR KAÇA KADAR AÇIK?

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’ten itibaren Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - ­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre AVM’ler;



Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu iş kolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.