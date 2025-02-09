Altın fiyatları alış-satış tablosu 9 Şubat 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bu sebeple altın fiyatları 9 Şubat 2025 Pazar alış-satış tablosu araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergileriyle birlikte ticaret savaşlarını yeniden başlatması ve ABD'de Cuma günü açıklanan istihdam raporu sonrası 6 haftadır yükseliş grafiği sergileyen altın haftayı rekor kırarak kapattı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 9 Şubat 2025 altın fiyatları güncel alış-satış rakamları…
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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın son gününde de yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, faiz, enflasyon, ABD dolarındaki dalgalanmalar, fiziki alım satımlar, jeopolitik gelişmeler gibi temel parametrelerden etkileniyor. Son günlerdeki yükselişte ABD Başkanı Trump’ın icraat ve açıklamaları önemli bir paya sahip. Trump’ın hemen her konuda sert ve sıra dışı söylemleri jeopolitik gerginliği artırırken bu durum “güvenli liman” ihtiyacını öne çıkardı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 9 Şubat 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…
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9 ŞUBAT 2025 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
9 Şubat Pazar günü gram altın, 3 bin 308 liradan işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 409 liradan alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.307,74
Satış: 3.308,28
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.859,40
Satış: 2.862,75
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.292,38
Satış: 5.409,04
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.169,52
Satış: 21.570,00
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 21.768,00
Satış: 21.898,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.551,68
Satış: 10.818,08
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.169,52
Satış: 21.570,00
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.121,87
Satış: 22.676,69
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.815,39
Satış: 2.683,43
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.045,51
Satış: 3.206,16
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 54.085,00
Satış: 54.636,00