Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın son gününde de yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, faiz, enflasyon, ABD dolarındaki dalgalanmalar, fiziki alım satımlar, jeopolitik gelişmeler gibi temel parametrelerden etkileniyor. Son günlerdeki yükselişte ABD Başkanı Trump’ın icraat ve açıklamaları önemli bir paya sahip. Trump’ın hemen her konuda sert ve sıra dışı söylemleri jeopolitik gerginliği artırırken bu durum “güvenli liman” ihtiyacını öne çıkardı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 9 Şubat 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu…