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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 9 ŞUBAT 2025: Bugün Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatları alış-satış tablosu 9 Şubat 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bu sebeple altın fiyatları 9 Şubat 2025 Pazar alış-satış tablosu araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergileriyle birlikte ticaret savaşlarını yeniden başlatması ve ABD'de Cuma günü açıklanan istihdam raporu sonrası 6 haftadır yükseliş grafiği sergileyen altın haftayı rekor kırarak kapattı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, yarım altın, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 9 Şubat 2025 altın fiyatları güncel alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 18:21 Güncelleme: 09.02.2025 - 18:21
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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