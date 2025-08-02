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        Haberler Bilgi Ekonomi Hafta sonu altın fiyatları nasıl? 2 Ağustos 2025 Cumartesi altın ons, Cumhuriyet ve 14-22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek altın ne kadar?

        Hafta sonu altın fiyatları nasıl? 2 Ağustos 2025 Cumartesi gram ve çeyrek altın ne kadar?

        ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklılık esasına dayanan tarife oranlarında değişikliği öngören kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump tarafından imzalanan kararnameyle ABD'nin artan yıllık mal ticareti açıklarını daha da azaltmak amacıyla bazı ülkelere yönelik karşılıklılık esasına dayanan gümrük vergisi oranlarında değişikliğe gidildiği belirtildi. Trump'ın tarifeler konusundaki aldığı kararların küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizliklerden dolayı güvenli liman varlıklara talebin artmasıyla altın fiyatlarında yükselişler görülüyor. Peki, bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 2 Ağustos 2025 altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 07:43 Güncelleme: 02.08.2025 - 07:43
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