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        Haberler Ekonomi Altın HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI: Çeyrek ve gram altın fiyatları 21 Ocak alış - satış tablosu | Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira? - Altın Haberleri

        Altın hafta sonu yükselişte! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 21 Ocak alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 21 Ocak Pazar yani bugün güne yükseliş trendinde başladı. Hafta içerisinde uzun süren yükseliş trendinin ardından düşüşe geçen gram ve çeyrek altın fiyatları hafta sonuyla birlikte yeniden yukarı yönlü seyre geçti. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 21 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...

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        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 00:09 Güncelleme: 21.01.2024 - 00:09
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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