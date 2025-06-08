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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 8 HAZİRAN 2025: Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte bayramın 3. gününde 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı!

        Altın fiyatlarında son durum 8 Haziran 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 8 Haziran 2025 Pazar verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Güncel verilere göre Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde gram altın 4 bin 177 lira, çeyrek altın ise 6 bin 829 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 8 Haziran 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 17:29 Güncelleme: 08.06.2025 - 17:29
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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