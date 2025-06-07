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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 7 HAZİRAN 2025: Bayramın 2. gününde altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın kaç lira?

        Bayramın 2. gününde altın fiyatları 7 Haziran 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 7 Haziran 2025 Cumartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Altın fiyatlarında dün başlayan düşüş Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de sürüyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 4.177 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte 7 Haziran 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 07:59 Güncelleme: 07.06.2025 - 14:53
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