Altın fiyatlarındaki son durum 7 Eylül Pazar günü yakından takip ediliyor. Fed’in bu ay faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler, altını desteklemeye devam ediyor. Öte yandan dün ABD’den gelen zayıf istihdam verisi de altın fiyatlarında tarihi bir yükselişe yol açtı. Ons altın 3 bin 588 dolarla yeni rekor seviyesini kaydederken çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında da dikkat çekici artışlar kaydedildi. Yüzde 0,6’lık yükselişin ardından 4 bin 750 lirayı aşan gram altın da rekorunu tazelemiş oldu. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 7 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…