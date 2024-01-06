Altın fiyatları 6 Ocak Cumartesi 2024... Altın fiyatları yılın ilk haftasını yükselişle tamamladı. Gram altın 2 bin TL'ye dayanırken, çeyrek altın 3.137 TL'den işlem gördü. Fiyatları takip eden birçok vatandaş "Altın ne kadar oldu?" diye araştırıyor. İşte, 6 Ocak Cumartesi güncel altın fiyatları...

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