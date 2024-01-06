Hafta sonu altın fiyatları: 6 Ocak Cumartesi çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
Altın bu haftayı yükselişle açarken, hafta boyu yatay seyrini korudu. Gram altın 2 bin TL sınırına dayanırken, çeyrek altın 3 bin TL'yi geçti. Şimdi, altın alacak vatandaşlar güncel altın fiyatları alış-satış tablosunu araştırıyor. İşte, canlı altın fiyatları tablosu ile 6 Ocak Cumartesi güncel altın fiyatları...
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Altın fiyatları 6 Ocak Cumartesi 2024... Altın fiyatları yılın ilk haftasını yükselişle tamamladı. Gram altın 2 bin TL'ye dayanırken, çeyrek altın 3.137 TL'den işlem gördü. Fiyatları takip eden birçok vatandaş "Altın ne kadar oldu?" diye araştırıyor. İşte, 6 Ocak Cumartesi güncel altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.960,72
1.961,02
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.045,05
2.045,84
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.137,15
3.206,26
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.548,59
12.785,82
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.254,69
6.412,52
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- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.548,59
12.785,82
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.546,90
13.890,11
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.084,66
1.471,34
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- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.858,07
1.975,42