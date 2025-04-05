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        Haberler Bilgi Ekonomi Hafta sonu altın fiyatları 5 Nisan 2025: Altın fiyatlarında gerileme! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında gerileme! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 5 Nisan 2025 Cumartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Altın yatırımcısı yükselişin ardından gelen düşüşle telaşlanmaya başlamıştı. Çin'in ABD'ye yüzde 34 oranında tarife uygulama kararı ve Dünya Ticaret Örgütü'ne dava açması altını pozitif etkiledi. Ancak dün akşam saatlerine doğru altın yeniden gerilemeye başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 5 Nisan 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 07:59 Güncelleme: 05.04.2025 - 07:59
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