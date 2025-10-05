Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! İşte 5 Ekim Pazar 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 5 Ekim Pazar günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın piyasasında yükseliş tüm hızıyla devam ediyor. Dolar kuru, jeopolitik riskler, küresel ekonomiye dair endişeler, merkez bankalarının devam eden altın talebi ve Fed'in faiz kararına yönelik belirsizlikler altını yukarı yönlü destekliyor. Sarı metal, son bir haftada yüzde 3,7 ve yılbaşından bu yana yüzde 78'lik yükselişle yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 5 Ekim 2025 Pazar canlı ve anlık altın fiyatları alış-satış tablosu!
- 1
Altın fiyatları 5 Ekim 2025 Pazar günü de en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. ABD’de hükümetin kapanmasının yarattığı endişeler ve kapanma sonrası Fed’in faiz kararına yönelik belirsizliklerin artması, yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti. Bu gelişmeyle altın bir kez daha rekor kırdı. Ons altın, hafta kapanışında 3 bin 895 doları aşarak yeni rekor seviyeye ulaştı. Yurt içinde ons altın ve dolar/TL kuruna göre belirlenen gram altın ise 5 bin 200 lirayı aştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar? İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.208,97
Satış: 5.209,75
- 3
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.884,69
Satış: 3.888,39
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.334,35
Satış: 8.517,94
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 33.337,41
Satış: 33.967,56
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 34.852,00
Satış: 35.073,00
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 16.616,61
Satış: 17.035,88
- 8
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 33.337,41
Satış: 33.967,56
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 35.419,02
Satış: 36.309,23
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.942,67
Satış: 3.997,23
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.877,34
Satış: 5.091,33
- 12
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 86.809,00
Satış: 87.481,00
-
- 13