Altın fiyatları 5 Ekim 2025 Pazar günü de en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. ABD’de hükümetin kapanmasının yarattığı endişeler ve kapanma sonrası Fed’in faiz kararına yönelik belirsizliklerin artması, yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti. Bu gelişmeyle altın bir kez daha rekor kırdı. Ons altın, hafta kapanışında 3 bin 895 doları aşarak yeni rekor seviyeye ulaştı. Yurt içinde ons altın ve dolar/TL kuruna göre belirlenen gram altın ise 5 bin 200 lirayı aştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar? İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...