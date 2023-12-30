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        Haberler Ekonomi Altın Hafta sonu altın fiyatları: 30 Aralık Cumartesi 2023 bugün canlı altın fiyatları ile çeyre ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Hafta sonu altın alacakların dikkatine! İşte 30 Aralık Cumartesi altın fiyatları

        Altın fiyatları hafta sonu ile beraber yeniden araştırılıyor. Bugün gram altın 1.961 TL'den, çeyrek altın ise 3.178 TL'den, ons fiyatları ise 2.062 TL'den işlem görmeye başladı. İşte, canlı altın tablosu ile 30 Aralık Cumartesi altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 09:15 Güncelleme: 30.12.2023 - 09:15
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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