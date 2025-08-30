Altın fiyatlarındaki son durum 30 Ağustos Cumartesi günü yakından takip ediliyor. ABD'de Temmuz'da çekirdek PCE aylık bazda yüzde 0,3 arttı. Bu, son dört ayın en hızlı artışı olarak kaydedildi. Beklentilerle uyumlu gelen verilerin ardından altın fiyatlarında yükseliş hız kazandı. Küresel piyasalarda yatırımcıların enflasyon verileri sonrası güvenli liman talebini artırması yükselişte etkili oldu. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 30 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…