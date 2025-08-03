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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS 2025: Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç lira?

        Altın fiyatlarında son durum 3 Ağustos 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 3 Ağustos Pazar verileri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Altın haftayı yükselişle noktalamıştı. Güncel verilere göre ise haftanın son gününde ons altın 3 bin 364 dolar, gram altın 4 bin 395 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 3 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 07:44 Güncelleme: 03.08.2025 - 20:03
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