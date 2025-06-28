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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 28 HAZİRAN 2025: Altında negatif seyir! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Hafta sonu altın fiyatları nasıl? Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 28 Haziran 2025 Cumartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Orta Doğu'daki tansiyonun yatışması küresel piyasalarda risk iştahını artırırken güvenli liman olan altına talep düştü. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 4.200 TL seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira? İşte 28 Haziran 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 10:06 Güncelleme: 28.06.2025 - 10:06
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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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