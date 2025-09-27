Altın fiyatları yükselişte! İşte 27 Eylül Cumartesi 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 27 Eylül 2025 Cumartesi günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Jeopolitik riskler, küresel ekonomiye dair endişeler, merkez bankalarının altın alımları ve Fed'in faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler, altın fiyatlarını destekliyor. Fed'in bağımsızlığına dair endişeler de yatırımcıları altına yönlendiriyor. Gram altın hafta kapanışında tarihi zirvesini yineleyerek rekor kırdı. Çeyrek ve yarım altında da tarihi seviyeler dikkat çekiyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar? İşte 27 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
- 1
Altın fiyatları 27 Eylül Cumartesi günü hem yatırımcılar hem de al sat yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın piyasasında yükseliş rüzgarı hız kesmeden devam ediyor. Dolar kuru, jeopolitik riskler, merkez bankalarının güçlü alımları ve Fed’in bağımsızlığına dair artan endişeler, altını yatırımcıların gözdesi haline getirdi. Hafta kapanışında tarihi zirvesini yineleyerek rekor kıran gram altın 5 bin 25 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte merak edenler için 27 Eylül 2025 canlı ve anlık altın fiyatları alış-satış tablosu!
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.024,76
Satış: 5.025,55
- 3
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.777,08
Satış: 3.777,82
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.039,61
Satış: 8.216,77
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 32.158,44
Satış: 32.766,55
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 33.529,00
Satış: 33.797,00
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 16.028,97
Satış: 16.433,53
- 8
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 32.158,44
Satış: 32.766,55
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 34.159,09
Satış: 35.018,16
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.828,69
Satış: 3.869,93
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.692,12
Satış: 4.905,27
- 12
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 83.514,00
Satış: 84.298,00
-
- 13