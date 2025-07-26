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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 26 TEMMUZ 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 26 Temmuz 2025 Cumartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. ABD ile ticari ortakları arasında devam eden müzakerelerde kaydedilen ilerleme işaretleri, güvenli liman varlıklarına olan talebi azaltarak altın üzerinde baskı oluşturdu ve fiyatlarda düşüş yaşandı. Peki, bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 26 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 08:27 Güncelleme: 26.07.2025 - 20:21
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