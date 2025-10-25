Altın fiyatlarında son durum 25 Ekim Cumartesi günü yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına yönelik endişelerin hafiflemesiyle risk iştahı arttı. Yatırımcıların güvenli liman varlıklardan uzaklaşmasıyla birlikte altın fiyatları düşüşe geçti. Dün kapanışta ons altın 4 bin 111 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında da dikkat çekici düşüşler kaydedildi. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 25 Ekim 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…