Altın fiyatları düşüşte! İşte 25 Ekim 2025 Cumartesi 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 25 Ekim 2025 Cumartesi verileri altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalmasıyla altın fiyatları düşüşe geçti. Yatırımcıların risk iştahının artmasıyla birlikte güvenli liman olarak görülen altından çıkışlar hızlandı. Dün kapanışta yurt içi piyasalarda gram altın 5 bin 545 TL'ye kadar gerilerken, ons altın 4 bin 111 dolar seviyesine kadar düştü. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 25 Ekim 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.544,31
Satış: 5.545,35
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.111,89
Satış: 4.114,21
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.870,89
Satış: 9.066,64
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 35.483,58
Satış: 36.155,66
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 38.202,00
Satış: 38.617,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.686,35
Satış: 18.133,28
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 35.483,58
Satış: 36.155,66
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.938,03
Satış: 39.958,06
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.231,21
Satış: 4.353,75
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.346,22
Satış: 5.612,41
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 95.151,00
Satış: 96.394,00
