Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 25 EKİM 2025: Altında düşüş sürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları düşüşte! İşte 25 Ekim 2025 Cumartesi 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 25 Ekim 2025 Cumartesi verileri altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalmasıyla altın fiyatları düşüşe geçti. Yatırımcıların risk iştahının artmasıyla birlikte güvenli liman olarak görülen altından çıkışlar hızlandı. Dün kapanışta yurt içi piyasalarda gram altın 5 bin 545 TL'ye kadar gerilerken, ons altın 4 bin 111 dolar seviyesine kadar düştü. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte 25 Ekim 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2025 - 09:58 Güncelleme: 25.10.2025 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        Habertürk Anasayfa