Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediğinden değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın, işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar üzerinden alınıp satılıyor. Küresel piyasalarda ons altındaki artışın etkisiyle iç piyasada da gram, çeyrek ve diğer altın türlerinde fiyatlar yeniden yükseldi. Gram altın, bugün 4 bin 204 lira seviyesinde. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 24 Mayıs 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu…