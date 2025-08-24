Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Bugün altın almak veya satmak isteyen kişiler alış-satış tablosunu kontrol ediyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın fiyatları işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlardan kuyumcular üzerinden alım-satım yapılıyor. Saat 15.45 itibarıyla altının gram fiyatı 4 bin 443 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Ağustos 2025 altın fiyatları alış-satış rakamları…