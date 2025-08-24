Habertürk
        HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 24 AĞUSTOS: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira?

        Hafta sonu altın fiyatları 24 Ağustos 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 24 Ağustos 2025 Pazar verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine yönelik iyimserliklerin risk iştahını yükseltmesine karşın, faiz indirim patikasına yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor. Öte yandan tüm gözler gelecek hafta yoğun veri gündemine çevrilmiş durumda. Peki, bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 24 Ağustos 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 08:43 Güncelleme: 24.08.2025 - 17:41
