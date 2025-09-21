Altın fiyatları 21 Eylül Pazar günü hem yatırımcısı hem de ekonomini gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi kararı sonrası altında yükseliş trendi sürüyor. Bu da vatandaşların güncel altın fiyatlarına olan ilgisini artırıyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte merak edenler için 21 Eylül 2025 canlı ve anlık altın fiyatları alış-satış tablosu!