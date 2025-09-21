Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 21 EYLÜL 2025: Altın yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişte! İşte 21 Eylül 2025 Pazar 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Canlı altın fiyatları 21 Eylül 2025 Pazar günü yatırımcılar ve altın almak veya satmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri beklentiler doğrultusunda indirmesi ve gelecek dönemde de indirimlere devam edeceğinin sinyalini vermesi altın fiyatlarını destekliyor. Üst üste rekor kırdıktan sonra bir miktar geri çekilen ve daha sonra yeniden yükselişe geçen değerli metal, yeni günde de yükseliş eğilimini sürdürüyor. Altının ons fiyatı, 3 bin 687 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 21 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 21.09.2025 - 08:08 Güncelleme: 21.09.2025 - 11:53
