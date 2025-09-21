Altın fiyatları yükselişte! İşte 21 Eylül 2025 Pazar 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Canlı altın fiyatları 21 Eylül 2025 Pazar günü yatırımcılar ve altın almak veya satmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri beklentiler doğrultusunda indirmesi ve gelecek dönemde de indirimlere devam edeceğinin sinyalini vermesi altın fiyatlarını destekliyor. Üst üste rekor kırdıktan sonra bir miktar geri çekilen ve daha sonra yeniden yükselişe geçen değerli metal, yeni günde de yükseliş eğilimini sürdürüyor. Altının ons fiyatı, 3 bin 687 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 21 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.902,48
Satış: 4.903,41
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.683,10
Satış: 3.687,50
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.843,96
Satış: 8.017,07
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 31.375,84
Satış: 31.970,21
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 32.593,00
Satış: 32.788,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.638,90
Satış: 16.034,14
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 31.375,84
Satış: 31.970,21
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 33.122,85
Satış: 33.948,09
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.747,98
Satış: 3.769,25
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.560,97
Satış: 4.793,14
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 81.181,00
Satış: 81.781,00
