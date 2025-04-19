Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 19 NİSAN 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında son durum 19 Nisan 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 19 Nisan 2025 Cumartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 19 Nisan 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 07:56 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman?
        Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman?
        Oyuncu Sevil Akdağ kimdir?
        Oyuncu Sevil Akdağ kimdir?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        İzmir'de ilk 11'ler belli oldu!
        İzmir'de ilk 11'ler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        "Sıkıysa yakala"
        "Sıkıysa yakala"
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Menenjit vakaları arttı mı?
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa