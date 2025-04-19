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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 19 NİSAN 2025: Bugün altın fiyatları ne kadar? Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın kaç lira?

        Altın fiyatları güne nasıl başladı? Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 19 Nisan 2025 Cumartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 19 Nisan 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 07:56 Güncelleme: 19.04.2025 - 10:00
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