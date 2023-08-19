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        Haberler Ekonomi Altın HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI | 19 Ağustos 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Hafta sonu altın fiyatlarında son durum! 19 Ağustos Cumartesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları

        Döviz kuru ve altının ons değerindeki son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Fed verilerinin ardından 7 haftalık düşüş seyrini sürdüren altın fiyatları altının ons değerinden bulduğu destekle 18 Ağustos Cuma gününe yükselişle başlamıştı. İşte 16 Ağustos Cumartesi hafta sonu gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 07:55
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