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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 1 HAZİRAN 2025: Altın düşüşte! Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira?

        Hafta sonu altın fiyatları 1 Haziran 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 1 Haziran 2025 Pazar verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Küresel ekonomideki belirsizlikler, merkez bankalarının para politikaları ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle, altın ve döviz kurlarında dalgalanma sürüyor. Güncel verilere göre gram altın 4 bin 148 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 1 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 08:13 Güncelleme: 01.06.2025 - 11:55
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