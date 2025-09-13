Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATI 14 EYLÜL 2025: Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! İşte 14 Eylül Pazar 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 14 Eylül Pazar verileri yatırımcılar ve altın almak veya satmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan ekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimleri konusunda politika alanını genişletmesiyle pozitif bir seyir izliyor. Üst üste rekor kıran altın fiyatları yeni günde yükseliş eğilimini sürdürüyor. Altının ons fiyatı, 3 bin 643 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 14 Eylül 2025 Pazar altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 13.09.2025 - 08:20 Güncelleme: 13.09.2025 - 23:56
