Hafta sonu sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Yasak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Market ve kuruyemişçiler ise belirli saatlerde açık. Peki, hafta sonu alkol satışı yasak mı? İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan genelgeye göre merak edilen sorunun cevabı...

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAĞI

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle bakkal, market ve kuruyemişçi gibi işletmeler 10.00 ile 17.00 arasında hizmet verebiliyor. Alkol satışının yapıldığı tekel bayiler ise yasak boyunca kapalı olmak zorunda.

Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında alkol satışı yapılan marketler de yasak kapsamında olacak ve marketlerden alkol satılmayacak.

ALKOL SATIŞI NEDEN YASAKLANDI?

Bakanlık kaynakları, marketlere getirilen alkol yasağının sebebi olarak haksız rakabeti gösteriyor.