Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri nelerdir? Sokağa çıkma yasağı kaçta bitiyor? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliklerine genelge gönderdi.
HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NELERDİR?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri akşam saat 21.00'dan sabah saat 05.00'dir.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ise tüm gündür. Yasak cuma akşamı saat 21.00'dan pazartesi 05.00'e kadar sürecektir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ
Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.
Genelgede, şu ifadelere yer verildi:
"Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve on-line sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir)
Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesindeki fırına gidip gelebileceklerdir. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır. Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkamayacak.
65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri: İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 10:00-13:00 saatleri olarak belirlenmişti.
20 yaş üstü sokağa çıkma saatleri: İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs genelgesine göre 20 yaş altı (çalışanlar hariç) sokağa çıkma yasağı getirilmiş, sadece 13:00-16:00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilmişti
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