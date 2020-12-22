İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs tedbirleri genelgesi 81 ilde uygulamaya konuldu. Genelgeye göre marketlerin çalışma saatleri de değişti. Peki hafta içi marketler saat kaçta açılıyor? İşte detaylar...

MARKETLER, BAKKALLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak.

Genelgeyle alınan karar doğrultusunda diğer market ve alışveriş yapılan yerler gibi ŞOK, BİM ve A101'de saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek.

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek. Sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak.