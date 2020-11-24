A101 - ŞOK - BİM çalışma saatleri merak edilip araştırılıyor. Özellikle korona virüsü ile mücadele kapsamında yeni tedbirlerin getirilmesi sonrası "Marketler hafta içi saat kaça kadar açık?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Marketler hafta içi saat kaça kadar açık? İşte, BİM, A101, ŞOK çalışma saatleri...

BİM - A101 - ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

Korona virüsü tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir. Yani, BİM, A101 ve ŞOK ile diğer marketler saat en geç 20.00'ye kadar açık olacak. Bakkal ve manavlar ise yasak kapsamında bulunmuyorlar.



Bu durum hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında da aynı şekilde devam edecek.