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        Haberler Objektife Takılanlar Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka: Çok üzgünüz - Magazin haberleri

        Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka: Çok üzgünüz

        Oyuncu çift, Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasıyla ilgili olarak; "Çok üzgünüz" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 12:19 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:20
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        "Çok üzgünüz"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, aşklarına ikinci bir şans tanıyarak barışmıştı.

        Çift, barışma sonrası ilk kez el ele İstinye'de görüntülendi.

        İkili; "Şu sıralar Bolu - Kartalkaya’da yaşanan facianın üzerine konuşacak bir durumumuz yok, lütfen anlayışla karşılayın, biz çok üzgünüz” dedi.

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        #Kubilay Aka
        #Hafsanur Sancaktutan

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