Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka: Çok üzgünüz - Magazin haberleri

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka: Çok üzgünüz - Magazin haberleri

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, aşklarına ikinci bir şans tanıyarak barışmıştı.

REKLAM advertisement1 Çift, barışma sonrası ilk kez el ele İstinye'de görüntülendi.

İkili; "Şu sıralar Bolu - Kartalkaya’da yaşanan facianın üzerine konuşacak bir durumumuz yok, lütfen anlayışla karşılayın, biz çok üzgünüz” dedi.