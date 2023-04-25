Hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletli öldü

Çorum'da, hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü Adnan Halat (63) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Gemici Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Ali E.K. idaresindeki hafriyat kamyonu, Adnan Halat yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosikletin sürücüsü Halat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Adnan Halat'ın cansız bedeni, Osmancık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kamyon şoförü Ali E.K. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.