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Yoldan karşıya geçerken hafriyat kamyonunun altında kaldı

İstanbul'da yoldan karşıya geçerken hafriyat kamyonu çarpan yaya, aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Giriş: 06.06.2023 - 19:00 | Güncelleme: ABONE OL
Hafriyat kamyonunun altında kaldı
AA

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Örnek Mahallesi Fehmi Tokay Caddesi'nde aracını kaldırıma park eden Zeki Çağlayan, trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek istedi.

Bu esnada Göztepe istikametine dönmeye çalışan sürücü Hamit B. idaresindeki hafriyat kamyonun çarptığı Çağlayan, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis bölgeyi emniyet şeridiyle kapatırken, savcı ve olay yeri ekipleri de inceleme yaptı. Kaza nedeniyle çevrede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından Çağlayan'ın cenazesi ambulansla morga kaldırıldı. Sürücü Hamit B. de polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü

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