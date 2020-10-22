Hafriyat kamyonunun altında kalan bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi - ANTALYA

Cumhuriyet Mahallesi'nde tali yoldan bisikletiyle çıkan uyruğu henüz bilinmeyen Svetlana Stolbun, Yaşar Doğu Caddesi'nde ilerleyen Adem Ç'nin (44) kullandığı 21 DC 303 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı.Bisiklet sürücüsü Stolbun, kaza yerinde yaşamını yitirdi.Adem Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.Stolbun'un cenazesi kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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