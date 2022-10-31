Hafriyat kamyonu minibüse çarptı! 7 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle savrulan servis minibüsü de Halil Celep yönetimindeki kamyonete çarparak durabildi. İçerisinde 20'ye yakın işçinin bulunduğu servis minibüsünde şoför ve 6 işçi yaralandı.

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