Hafriyat kamyonu genç kadını ezdi!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden Meryem Kefercumi'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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